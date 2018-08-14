Мост в Италии обрушился из-за удара молнии - очевидцы

Свидетели видели, как молния ударила в мост, после чего он обрушился.

Обрушение магистрального моста «Моранди» на севере Италии в городе Генуя произошло из-за удара молнии.

Об этом сообщает итальянское агентство ANSA со ссылкой на свидетелей происшествия.

«Это произошло сразу же после 11:30, когда мы увидели, как молния ударила в мост, и мы видели, как мост рухнул», - сказал свидетель.

Как сообщают источники в полиции, среди погибших в результате обрушения моста есть ребенок.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 августа, на севере Италии в городе Генуя обрушился мост. По информации британского телеканала Sky News, в результате обрушения погибли десятки людей.

По сообщению итальянского агентства ANSA, которое ссылается на МВД Италии, жертвами трагедии стали 11 человек, еще пять человек находятся в больнице в критическом состоянии.

Кроме того, под завалами остаются несколько разбитых транспортных средств с погибшими.

МИД Украины выясняет, есть ли украинцы среди погибших в результате обрушения моста.