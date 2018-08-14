В США мужчина поругался с супругой и влетел в дом на самолете (видео)
В американском штате Юта пилот легкомоторного самолета Cessna-525 поссорившись с супругой, сел за штурвал, сделал заход и протаранил дом.
В тот момент в доме находились супруга с ребенком, сообщает канал ABC News. В результате происшествия 47-летний Дуэйн Юд, атаковавший на самолете собственный дом в городке Пейсон примерно в 02:30 ночи, погиб, женщина с ребенком выжили. В доме после падения самолета начался пожар.
В полиции установили, самолет принадлежал не Юду, а его работодателю. У него были права на полеты, он считался опытным пилотом.
Как сообщили в полиции, Юд до этого происшествия арестовывали за нападение на жену после того, как он вместе с ней "выпил и пошел поговорить к каньону".
Tune in to KSL 5 News at Noon. @newsyCaitlin will be live with updates regarding plane crash in Payson, which officials are saying was an intentional act by Duane Youd, the pilot who died in the incident. pic.twitter.com/wl3dd0cEFL— KSL 5 TV (@KSL5TV) 13 серпня 2018 р.