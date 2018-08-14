В США мужчина поругался с супругой и влетел в дом на самолете (видео)

10:48, 14 августа 2018
Мир
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Иллюстрация \ REUTERS

В тот момент в доме находились супруга с ребенком, сообщает канал ABC News. В результате происшествия 47-летний Дуэйн Юд, атаковавший на самолете собственный дом в городке Пейсон примерно в 02:30 ночи, погиб, женщина с ребенком выжили. В доме после падения самолета начался пожар.

В полиции установили, самолет принадлежал не Юду, а его работодателю. У него были права на полеты, он считался опытным пилотом.

Как сообщили в полиции, Юд до этого происшествия арестовывали за нападение на жену после того, как он вместе с ней "выпил и пошел поговорить к каньону".

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Теги: #США#самолет#дом