Умер лауреат Нобелевской премии по литературе Найпол

21:44, 12 августа 2018
Мир
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Видиадхар Найпол / REUTERS

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Об этом сообщает ВВС со ссылкой на семью писателя.

По словам его супруги, он умер в своем доме в Лондоне в окружении близких.

Найпол родился в 1932 году на острове Тринидад, когда тот еще был британской колонией. В 1950 году получил правительственную стипендию, что дало ему право обучаться в любом университете стран Британского Содружества, и поступил в Оксфордский университет.

В 1971 году писатель получил Букеровскую премию за книгу «В подвешенном состоянии». В 1993-м​ стал лауреатом литературной премии Дэвида Коэна, а в 2001 году — Нобелевской премии по литературе.

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Теги: #Нобелевская премия#писатель