Умер лауреат Нобелевской премии по литературе Найпол
21:44, 12 августа 2018Мир
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По словам его супруги, он умер в своем доме в Лондоне в окружении близких.
Видиадхар Найпол / REUTERS
Британский лауреат Нобелевской премии по литературе Видиадхар Сураджпрасад Найпол умер в возрасте 85 лет.
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Об этом сообщает ВВС со ссылкой на семью писателя.
По словам его супруги, он умер в своем доме в Лондоне в окружении близких.
Найпол родился в 1932 году на острове Тринидад, когда тот еще был британской колонией. В 1950 году получил правительственную стипендию, что дало ему право обучаться в любом университете стран Британского Содружества, и поступил в Оксфордский университет.
В 1971 году писатель получил Букеровскую премию за книгу «В подвешенном состоянии». В 1993-м стал лауреатом литературной премии Дэвида Коэна, а в 2001 году — Нобелевской премии по литературе.
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