В 14 городах Подмосковья эвакуировали школы номер 10

В 14 городах Подмосковья после сообщения о минировании были эвакуированы ученики и учителя школ под номером 10. Всего эвакуация затронула более пяти тысяч человек. Неизвестные сообщили о подготовке взрывов в школах номер 10 Балашихи, Долгопрудного, Дубны, Клина, Красногорска, Луховиц, Мытищ, Ногинска, Орехово-Зуева, Подольска, Раменского, Серпухова, Химок и Щелково.

Сообщается, что в мытищинской школе эвакуация не понадобилась, так как это учебное заведение оснащено системой видеонаблюдения и охраняется сотрудниками ЧОП. Занятия во всех остальных школах номер 10 пришлось прервать.

Лента.ру