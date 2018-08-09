Politico: Орбан заходит слишком далеко, когда поддерживает войну против Украины

Европейские однопартийцы больше не должны мириться с нелиберальным венгерским премьером.

Настало время для «Европейской народной партии» выступить против премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Будучи самой масштабной и наиболее разнообразной политической группой, она на протяжении последних лет поддерживала конструктивный диалог с партией «Фидеш», которую он возглавляет. При этом, венгерскую политическую силу постоянно предостерегали, что не стоит пересекать «красные линии».

Но Орбан таки их пересек, пишет на страницах Politico шведский депутат Европарламента от «Европейской народной партии» и вице-председатель Комитета по международным рынкам и защите прав потребителей Анна Мария Кораца Бильдт.

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В прошлом месяце Орбан заявил, что «нелиберальная» модель демократии, которую он установил в своей стране, должна стать движущей силой, которая вдохнет жизнь в Европу и «Европейскую народную партию». И эти его слова прозвучали на событии, посвященном наследию немецкого канцлера и государственника Гельмута Коля. Однако, если Коль работал над объединением Востока и Запада, чтобы сделать континент целостным, Орбан поляризует его, пытаясь разломать европейское единство на куски.

Бильдт подчеркивает, что «достаточно – значит достаточно». И нельзя позволить Орбану и дальше подрывать ценности ЕНП. Венгерский премьер называет беженцев преступниками и врагами, а людям, которые им помогают, угрожает тюрьмой. Заключение правозащитников и нарушение прав беженцев противоречит хартии ЕС об основополагающих правах.

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Орбан также ведет кампанию против Евросоюза, обвиняя организацию в поддержке «исламского вторжения» в Европу. В июне партия венгерского премьера приняла закон, который не позволяет «иностранному населению» селиться в Венгрии. Таким образом, Будапешт забил последний гвоздь в гроб решения ЕС по беженцам. Также Бильдт указывает на то, что политика Орбана добавила дерзости другим правительствам в Центральной и Восточной Европе, которые тоже начали отворачиваться от Брюсселя.

«Его открытая поддержка войны Путина в Украине и его призывы отменить санкции против Москвы также тревожат. Они идут в разрез с ценностями ЕНП, которая решительно поддерживает независимость и суверенитет Украины», - говорится в статье евродепутата.

Провозглашенная повестка дня Орбана предусматривает распространение его версии политики и экстремального национализма. Поэтому однопартийцы в Европе не могут позволить «этому раку» уничтожить их принципы.

«Лидеры ЕПН должны публично выступить против риторики «Фидеш», ее политики и законов в отношении Европы. Партии-участницы должны объективно посмотреть на факты, серьезного обсудить приостановление участия или выдворение партии Орбана из ЕПН и набраться смелости, чтобы публично занять позицию», - призывает шведский евродепутат.