Возле аэропорта итальянского города Болонья произошел грандиозный взрыв (фото, видео)
16:11, 06 августа 2018Мир
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На видео, котором сняли очевидцы, видно, как столб черного дыма поднимается в районе аэропорта.
Взрыв произошел в районе местного аэропорта \ facebook Yakovina Ivan
Mi è arrivato questo #bologna#esplosionepic.twitter.com/1yzdKFNDcl— Gennaro Farina (@GenFarina) 6 серпня 2018 р.
Очевидцам удалось заснять мощный взрыв, прогремевший около аэропорта вблизи итальянского города Болонья.
Находившиеся неподалеку люди услышали перед взрывом громкий хлопок. Подробных деталей о происшествии, как и информации о жертвах и пострадавших, пока нет.
По данным итальянских СМИ, взорвался грузовик, перевозивший легковоспламеняющиеся вещества.
Информации о жертвах пока не поступало \ facebook Yakovina Ivan
6 серпня 2018 р.
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