Возле аэропорта итальянского города Болонья произошел грандиозный взрыв (фото, видео)

На видео, котором сняли очевидцы, видно, как столб черного дыма поднимается в районе аэропорта.

Mi è arrivato questo #bologna#esplosionepic.twitter.com/1yzdKFNDcl — Gennaro Farina (@GenFarina) 6 серпня 2018 р. Очевидцам удалось заснять мощный взрыв, прогремевший около аэропорта вблизи итальянского города Болонья. Находившиеся неподалеку люди услышали перед взрывом громкий хлопок. Подробных деталей о происшествии, как и информации о жертвах и пострадавших, пока нет. По данным итальянских СМИ, взорвался грузовик, перевозивший легковоспламеняющиеся вещества. pic.twitter.com/01fqtroVqB — Matteo Brunamonti (@matt_brunamonti) 6 серпня 2018 р.

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