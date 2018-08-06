Возле аэропорта итальянского города Болонья произошел грандиозный взрыв (фото, видео)

16:11, 06 августа 2018
Мир
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facebook Yakovina Ivan

Очевидцам удалось заснять мощный взрыв, прогремевший около аэропорта вблизи итальянского города Болонья.

Находившиеся неподалеку люди услышали перед взрывом громкий хлопок. Подробных деталей о происшествии, как и информации о жертвах и пострадавших, пока нет.

По данным итальянских СМИ, взорвался грузовик, перевозивший легковоспламеняющиеся вещества.

Информации о жертвах пока не поступало \ facebook Yakovina Ivan
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Теги: #Италия#аэропорт#взрыв