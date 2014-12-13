В небе над Швецией предотвращено столкновение военного самолета РФ с пассажирским лайнером

Европейские СМИ сообщают, что сотрудники управления полетами Швеции предотвратили столкновение пассажирского и военного иностранного самолетов в воздушном пространстве страны, передают izvestiya.az.

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По данным радио Швеции, лайнер с пассажирами на борту только вылетел из аэропорта Каструп в Копенгагене, когда контроль над военно-воздушным транспортом заметил «невидимый» самолет в этом районе.

Как передает радио Швеции, министр обороны Швеции Питер Хультквист заявил, что иностранный военный самолет принадлежал российским ВВС и летел с выключенным транспондером. В свою очередь начальник ВВС Швеции Микаэл Байден сообщил журналистам, что сотрудники управления полетами смогли его обнаружить и предупредить контролирующие органы в гражданской авиации. Военный иностранный самолет оказался как раз на встречном курсе пассажирского лайнера.

Представители контроля за управленем полетами сразу развернули пассажирский самолет, предотвратив тем самым катастрофу, которая могла произойти буквально за минуту.