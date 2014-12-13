В Индии арестовали инженера, помогавшего исламистам в Twitter

Полиция города Бангалор на юге Индии сообщила об аресте мужчины, которого подозревают в том, что он вел в "Твиттере" страницу поддержки радикальной группировки "Исламское государство", передает BBC.

Против 24-летнего инженера по имени Мехди Масрур Бисвас возбуждено уголовное дело по статье "подстрекательство к войне".

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Вместе с тем, по информации следствия, Мехди не поддерживал прямых контактов с членами "Исламского государства" или других джихадистских организаций и не выезжал за пределы Индии.

Отец арестованного заявляет о его невиновности.

Индийские власти начали расследование после того как на этой неделе британский Channel 4 сообщил, что Мехди причастен к созданию аккаунта в "Твиттере", который поддерживает боевиков "Исламского государства" и снабжает их информацией.