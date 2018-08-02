Politico: России стало легче вербовать американцев, чем во времена Холодной войны

Шпионские игры изменились с тех времен и теперь они часто происходят на виду, а не в тени.

Мария Бутина не пряталась. Рыжая любительница оружия, которую ФБР обвинило в шпионаже в пользу России, позировала с влиятельными членами Республиканской партии включительно с Риком Санторумом и Скоттом Уокером, а также с председателем Национальной стрелковой ассоциации США Уэйном ЛаПьером.

Она открыто фотографировалась на публичных политических мероприятиях, выставках оружия и консервативных конференциях, заявляя, что якобы продвигает право на свободное владение оружием в России. Бутина позировала в черной кожаной куртке для российской версии журнала GQ, держа в руках пистолеты. Имея яркую внешность, она привлекала внимание.

Такое нахальство заставило многих сомневаться, действительно ли она была шпионкой России, пишет на страницах Politico бывший офицер ЦРУ под псевдонимом Алекс Финли.

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В конце концов, все помнят истории о проделках КГБ во времена Холодной войны с их тайными миссиями и встречами. Тогда разведчики тихонько прокрадалися в правительственные круги, надеясь использовать любые доступные инструменты, чтобы завербовать дипломата, военного или иного разведчика, которые могли бы передать правительственные тайны. Эти завербованные люди были шпионскими «активами», через которые можно было получать информацию о планах чужих правительств, их намерениях и возможностях. Секретность процесса была чрезвычайно важна. Цена разоблачения «активов» была слишком высокой.

Но шпионская игра изменилась. Она все чаще происходит не в тени, а у всех на виду. И, несмотря на популярность социальных сетей, смягчение законов о финансировании политических кампаний и чрезвычайное партийное напряжение в Америке, России больше не надо стараться, как раньше, чтобы завербовать американцев.

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«Российские операции, нацеленные против наших демократических институтов и которые продолжаются до сегодня, фундаментально отличаются от схем времен Холодной войны. Их главная цель – не сбор данных, это кампания влияния. На языке разведки это называется «активными мероприятиями», которые разработаны для изменения поведения людей, сеяния раздора и усиления расколов в США», - пишет бывший американский шпион.

Это может быть распространение фальшивых новостей в Facebook, чтобы изменить ход выборов, как это произошло в 2016 году. Это может быть манипуляция политиками США, влиятельными людьми и теми, кто принимает решения, с целью установить лояльную к России повестку дня. И именно это было задачей Бутиной.

Автор замечает, что сегодня российской разведке легче вербовать американцев, чем во времена Холодной войны. На самом деле, ей даже не приходится кого-то вербовать. Как свидетельствует дело Бутиной, все, что нужно – молодая, симпатичная девушка, способная манипулировать правильными мишенями даже без прямого контроля или влияния на них. Бутина смогла найти нескольких политических игроков в США, которые были «очень склонными выполнять задания» без формальной вербовки.

Почему же это было так легко для нее? Экс-шпион замечает, что в разведывательных кругах распространенной истиной считается утверждение, что операции под прикрытием включительно с «активными действиями» могут лишь использовать те условия, которые уже существуют. Создать их не возможно. Для работы Бутиной был целый ряд позитивных факторов.

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Во-первых, она воспользовалась "симпатичной повесткой". Президент России Владимир Путин выставляет себя в роли заядлого консерватора, христианского националиста. Он выступает против однополых браков и поддерживает закон о защите «чувств» верующих. Бутина и ее руководители осознали, что Республиканская партия, Национальная стрелковая ассоциация США и другие консервативные группы готовы принять такие идеи. Поэтому на них можно легко повлиять. Если большинство американцев во времена Холодной войны отвергали коммунизм, а наказание за поддержку коммунистической идеологии было высоким, то сегодня многие жители США открыто проявляют симпатию к современной российской консервативной идеологии.

Во-вторых, новый инструмент – социальные сети – сработали на пользу Бутиной. Безусловно, во времена Холодной войны СССР устраивали пропагандистские кампании. Но распространение информации происходило через листовки, которые делали группы сторонников, и лояльные газеты. Нужно было вербовать людей в организациях, чтобы писать и распространять пропаганду. Впрочем, технологические ограничения не позволяли зайти далеко в этом. Социальные сети решили проблему. Бутиной и ее коллегам в разведке России не нужно никого вербовать, чтобы распространять или усиливать определенные утверждения. Тролли и боты, которые сидят где-то в России, могут сделать все необходимое, чтобы помочь шпионке выполнить свои задачи или приблизить более широкие российские цели.

И вот еще один бонус для России: а что если Бутину разоблачат? Конечной целью всей ее операции был не сбор данных, а распространение раздора и усиления раскола в США с целью ослабить Запад, чтобы Россия смогла укрепить свои позиции на международной арене. И вот теперь половина американцев ругает Республиканскую партию, в которую проникла Россия, а другая половина кричит, что все это – фальшивые новости и преувеличения. Все это идет на пользу Кремлю, даже несмотря на разоблачение его агента.