Убийство российских журналистов в Африке: автомобиль погибших расстреляли из засады, водитель выжил
Мэр центральноафриканского города Сибю Генри Депель (Henri Depele) рассказал новые подробности убийства иностранных журналистов. По его словам, водитель автомобиля жертв пережил нападение, а в инциденте погибли двое россиян и один украинец
Как сообщает Reuters, городской голова рассказал, что неизвестные ожидали автомобиль с иностранцами в засаде.
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Согласно пояснениям водителя, автомобиль находился в 23 километрах от Сибю, когда из-за кустов появились вооруженные люди и открыли огонь. Три журналиста погибли мгновенно.
В то же время источники в полиции на условиях анонимности рассказали журналистам, что власти нашли на одном из убитых российскую пресс-карту и авиабилеты рейсом из Москвы в Касабланку и из Касабланки в Банги, столицу ЦАР.
Ранее стало известно, что в Центральноафриканской Республике убиты три человека, двое из них, судя по найденным пресс-картам, были сотрудниками российской газеты «Известия». Точных данных о третьем у посольства РФ не было.
Позже СМИ сообщили, что погибшие опознаны. Убитыми в ЦАР оказались журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Они снимали в Африке фильм о работе российской ЧВК «Вагнер».
При этом, российская газета «Известия» заявила, что ее журналистов в ЦАР в последнее время не было. В городе Сибю базируется батальон ЦАР, вооруженный Москвой.