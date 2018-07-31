Убийство российских журналистов в Африке: автомобиль погибших расстреляли из засады, водитель выжил

21:13, 31 июля 2018
Мир
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Стали известны новые подробности убийства журналистов в ЦАР / pressemblem.ch

Мэр центральноафриканского города Сибю Генри Депель (Henri Depele) рассказал новые подробности убийства иностранных журналистов. По его словам, водитель автомобиля жертв пережил нападение, а в инциденте погибли двое россиян и один украинец

Как сообщает Reuters, городской голова рассказал, что неизвестные ожидали автомобиль с иностранцами в засаде. 

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Согласно пояснениям водителя, автомобиль находился в 23 километрах от Сибю, когда из-за кустов появились вооруженные люди и открыли огонь. Три журналиста погибли мгновенно.

В то же время источники в полиции на условиях анонимности рассказали журналистам, что власти нашли на одном из убитых российскую пресс-карту и авиабилеты рейсом из Москвы в Касабланку и из Касабланки в Банги, столицу ЦАР.

Ранее стало известно, что в Центральноафриканской Республике убиты три человека, двое из них, судя по найденным пресс-картам, были сотрудниками российской газеты «Известия». Точных данных о третьем у посольства РФ не было. 

Позже СМИ сообщили, что погибшие опознаны. Убитыми в ЦАР оказались журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Они снимали в Африке фильм о работе российской ЧВК «Вагнер».

При этом, российская газета «Известия» заявила, что ее журналистов в ЦАР в последнее время не было. В городе Сибю базируется батальон ЦАР, вооруженный Москвой. 

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Теги: #Африка#Россия#журналист