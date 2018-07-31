Убийство российских журналистов в Африке: автомобиль погибших расстреляли из засады, водитель выжил

По информации местных властей, один из убитых может быть украинцем.

Мэр центральноафриканского города Сибю Генри Депель (Henri Depele) рассказал новые подробности убийства иностранных журналистов. По его словам, водитель автомобиля жертв пережил нападение, а в инциденте погибли двое россиян и один украинец

Как сообщает Reuters, городской голова рассказал, что неизвестные ожидали автомобиль с иностранцами в засаде.

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Согласно пояснениям водителя, автомобиль находился в 23 километрах от Сибю, когда из-за кустов появились вооруженные люди и открыли огонь. Три журналиста погибли мгновенно.

В то же время источники в полиции на условиях анонимности рассказали журналистам, что власти нашли на одном из убитых российскую пресс-карту и авиабилеты рейсом из Москвы в Касабланку и из Касабланки в Банги, столицу ЦАР.

Ранее стало известно, что в Центральноафриканской Республике убиты три человека, двое из них, судя по найденным пресс-картам, были сотрудниками российской газеты «Известия». Точных данных о третьем у посольства РФ не было.

Позже СМИ сообщили, что погибшие опознаны. Убитыми в ЦАР оказались журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Они снимали в Африке фильм о работе российской ЧВК «Вагнер».

При этом, российская газета «Известия» заявила, что ее журналистов в ЦАР в последнее время не было. В городе Сибю базируется батальон ЦАР, вооруженный Москвой.