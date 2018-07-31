"Он спасал людей, и те же самые люди его отравили": в Италии убили знаменитого пса-спасателя

Немецкую овчарку Каоса в стране прозвали собакой-героем. В августе 2016 года он нашел под развалинами выживших после землетрясения в Аматриче. Вместе со своим хозяином одним из первых оказался на месте трагедии и на протяжении нескольких недель помогал спасателям.

В Италии отравили пса, спасавшего людей после землетрясения в Аматриче в 2016 году. Активисты призвали ужесточить наказание за жестокое обращение с животными.

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Немецкую овчарку Каоса в Италии прозвали собакой-героем. В августе 2016 года он нашел под развалинами выживших после землетрясения в Аматриче, в результате которого погибли 230 человек. Вместе со своим хозяином Фабиано Этторе Каос одним из первых оказался на месте трагедии и на протяжении нескольких недель помогал спасателям, сообщает Би-би-си.

Этторе обнаружил труп отравленного пса в своем саду в Сант-Эузанио-Форконезе. "У меня нет слов. Я не могу понять этот ужас. Он был жив как минимум до двух часов ночи, я слышал, как он лаял", - цитирует хозяина пса The Guardian.

"Убили героя, который в те тревожные часы вместе со спасателями разбирал четырьмя лапами завалы и искал выживших, - заявил представитель организации Animalisti Italiani Ринальдо Сидоли. - Каос спасал людей, и те же самые люди его отравили".

Каос родился в Риме в начале 2015 года. Он также участвовал в спасательной операции после землетрясения в Норче в октябре 2016 года. Это землетрясение было самым сильным в Италии за последнее десятилетие, но тогда никто не погиб.

"Мы не успокоимся, пока не восторжествует справедливость. Мы должны заставить политиков принять закон, который предусматривает более суровые наказания для тех, кто проявляет жестокость или убивает животных", - говорит Сидоли.

"Мы найдем виновных. Это неприемлемо, и те, кто не уважает животных, ответят", - заявила Илариа Фонтана, депутат от движения "Пять звезд", входящего в правящую коалицию.

Итальянская полиция начала расследование гибели пса.