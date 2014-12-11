СМИ: В Европарламенте провели информационную атаку против президента Литвы

В книге представлена версия биографии литовского президента, переведенная на английский язык. Она называется Red Dalia. Указан издатель английской версии книги - ПУ Nataiva. Его глава - Альгирдас Янутас. Это оперный солист, который является супругом журналистки и автора литовской версии книги Янутене, сообщает DELFI.

Сама автор книги сказала, что шокирована происшедшим.

"Это кража. Вы мне преподнесли новость", - удивлялась Янутене.

Доступ к почтовым ящикам европарламентариев есть только у людей, которым выданы специальные разрешения. Положить эти книги в почтовые ящики могли также сами европарламентарии или их помощники.

Читайте такжеГрибаускайте назвала РФ "хищным соседом с залитыми кровью руками""Вы меня ошарашили. Я никому не разрешала переводить книгу. Я думала о том, чтобы перевести ее, но отказалась от этой идеи, поскольку это стоит очень дорого", - сказала Янутене, которой принадлежат авторские права на эту книгу.

Европарламентарий Габриэлюс Ландсбергис назвал это информационной атакой против главы Литвы.

"Это еще один пример информационной атаки против Литвы, поскольку уже в коридорах ЕП люди спрашивают, что это значит, видели ли мы эту информацию? Наверное неслучайно такие книги унижающие президента Далю Грибаускайте и сеющие сомнения в связи с ее репутацией распространяют вскоре после резких слов о России и демонстрации поддержки Украине. Эта книга переведена на английский язык, ее привезли в Брюссель, раздают бесплатно, положили в почтовые ящики всех европарламнетариев - их 751. Ведь это стоит немало. Поэтому возникает вопрос, кто это финансирует, кому это выгодно? Не является ли этот случай аналогичным тому, как с французскими радикалами, когда выясняется, что за этим стоят связанные с Кремлем люди?", - сказал Ландсбергис.