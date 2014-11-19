Боевикам "Исламского государства" хватит оружия еще на 2 года активных боевых действий - ООН
По оценкам ООН, арсенал боевиков включает танки Т-55 и Т-72, американские "хаммеры", автоматы, зенитные системы ближнего радиуса действия, включая ПЗРК, захваченные на складах иракских и сирийских военных.
Боевики террористической группировки "Исламское государство" захватили столько оружия, что им его хватит еще на два года активных боевых действий в Ираке и Сирии.
Об этом говорится в докладе международных экспертов, подготовленном для Совета Безопасности ООН, передает 5 канал со ссылкой на The Guardian.
По оценкам ООН, арсенал боевиков включает танки Т-55 и Т-72, американские "хаммеры", автоматы, зенитные системы ближнего радиуса действия, включая ПЗРК, захваченные на складах иракских и сирийских военных.
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Анонимный источник также сообщил, что террористы ИГ имеют 250 автотранспортных средств.
В докладе указывается, что большую часть оружия боевики захватили на военной базе в Ираке, которая находится под контролем США.
Ожидается, что Совет Безопасности ООН в среду примет доклад экспертов к рассмотрению.
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Напомним, по версии израильского Forbes "Исламское государство" является самой богатой террористической организацией в мире - годовой доход исламистов составил $2 млрд.
Большую часть своих доходов боевики получают от продажи нефти с месторождений на захваченных территориях.