Сноуден заявил, что у него больше нет секретной информации

«У меня нет доступа к секретной информации. Я уничтожил все, за исключением того, что я передал журналистам. Теперь это работа прессы. Но массовая слежка имеет место во всех странах, где существуют спецслужбы», - сказал он, передает Газета.ru.

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Ранее Эдвард Сноуден заявил, что его безопасность в России надежно обеспечена. «В целом ситуация хорошая - я даже езжу в московском метро», - сказал бывший сотрудник спецслужб США, выступая в рамках телемоста, организованного международной правозащитной организацией Amnesty International.

В июне в США Эдварду Сноудену заочно были предъявлены обвинения в шпионаже и похищении государственной собственности. Он был объявлен в международный розыск и бежал из США в Гонконг, а затем в Россию.