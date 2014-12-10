Над Балтикой самолеты НАТО перехватили шесть российских бомбардировщиков
Самолеты НАТО перехватили шесть российских бомбардировщиков над Балтикой
Португальские истребители F-16, которые принимают участие в воздушной миссии НАТО перехватили над Балтийским морем шесть российских бомбардировщиков, сообщает Delfi.
Среди них: четыре стратегических бомбардировщика Ту-95 и два сверхзвуковых бомбардировщика Ту-22М.
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По словам пресс-секретаря Альянса Оану Лунгеску, ольшинство перехватов над Балтийским морем уже стали "обычным" делом, перехват этих шести бомбардировщиков "демонстрирует высокий уровень активности России".
"Подобная активность может стать дестабилизирующим фактором и потенциально опасным, если и в дальнейшем не будут приниматься во внимание международные стандарты", - предупредила Лунгеску.