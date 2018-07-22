В Мюнхене десятки тысяч людей вышли на протестную акцию против "политики страха" и популизма

Прежде всего протестующих не устраивает политика в отношении беженцев, которую проводит правящая в Баварии партия Христианско-социальный союз (ХСС).

На улицах Мюнхена сегодня массово протестовали против "политики страха" и популизма, прежде всего в политике в отношении беженцев, которые предъявляют правящей в Баварии партии Христианско-социальный союз (ХСС).

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Как сообщает Deutsche Welle, по данным полиции, в акции приняли участие 25 тысяч человек. Организаторы заявляют о вдвое большем количестве.

Несмотря на ливень, участники устроили шествие по центру города. Люди держали в руках плакаты с надписями "Кружка пива вместо ненависти!", "ХСС и АдГ (правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" - УНИАН) - обе вредят свободе" и другие. Акцию назвали "#ausgehetzt", что переводится как "затравленные".

Организаторы акции считают, что ведущие немецкие партии, прежде всего ХСС, все больше позволяют формировать повестку дня "недемократической, враждебной к правам человека и правым популистам" наподобие АдГ.

Протестующие обвиняют в "безответственной политике раскола" лидера ХСС и главу МВД Германии Хорста Зеегофера, премьер-министра Баварии Маркуса Зедера и главу группы ХСС в Бундестаге Александера Добриндта.

Протесты поддержали около 150 организаций. Среди них местные ячейки Социал-демократической, Левой и других партий, профсоюз Verdi, организации помощи беженцам и даже два мюнхенских театра.

В самой ХСС на протесты отреагировали критически. В ночь перед акцией в городе развесили плакаты с надписями "ДА политическому приличию / НЕТ # затравленным / Бавария не позволит себя травить!"

В социальных сетях партия заявила: "Люди в Баварии знают, чем является ХСС". По ее утверждению, эта федеральная земля не была бы такой, как сейчас, если бы не десятилетия правления ХСС.

На днях Зеегофер представил свой план политики в отношении беженцев. Накануне министр и канцлер Ангела Меркель достигли компромисса по этому вопросу. Ранее спор между Меркель и Зеегофером привел к правительственному кризису в Германии.