В МИД Греции заявили о постоянном неуважении со стороны России

Осудили в МИД Греции и предположения, согласно которым решение о высылке российских дипломатов принималось Афинами под давлением "третьей стороны".

Заявления российского МИД о "последствиях" для Афин из-за высылки двух российских дипломатов свидетельствуют о "неуважении" России к Греции.

Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Греции, передает РБК.

"Сегодняшние заявления пресс-секретаря МИД России [Марии Захаровой] являются характерным примером неуважения к третьей стране и непониманием современного мира, в котором государства, вне зависимости от их размера могут осуществлять независимую, многоплановую и демократическую внешнюю политику", - заявили греческие дипломаты.

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В Афинах полагают, что именно "подобный негативный образ мышления" побудил российских дипломатов к вмешательству во внутренние дела Греции, что и привело к их высылке и запрету на въезд. В МИД Греции подчеркнули, что с самого начала развития ситуации Афины пытались не смешивать действия дипломатов с российской внешней политикой. Однако заявления Захаровой, по мнению греческого МИД, свидетельствую о попытках Москвы оправдать "незаконные действия".

"Постоянное неуважение к Греции должно прекратиться. Никто не может и не имеет права вмешиваться во внутренние дела Греции", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Осудили в МИД Греции и предположения, согласно которым решение о высылке российских дипломатов принималось Афинами под давлением "третьей стороны". Эти утверждения "свидетельствуют об образе мышления людей, которые не понимают принципов и ценностей внешней политики Греции", заявили в Афинах.

В ходе брифинга 18 июля официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что высылка российских дипломатов стала результатом "игры, в которую, конечно, Грецию втянули".

Как сообщалось, в Греции решили выдворить двух российских дипломатов за вмешательство во внутренние дела этой страны. Официальные Афины обвиняют дипломатов из РФ в изъятии и распространении информации, а также в неудачной попытке подкупа греческих чиновников.