В штате Мэриленд на жилой дом упал частный самолет

Погибли, по меньшей мере, три человека из числа находившихся на борту; загорелись несколько домов. По сообщению местной пожарной службы, авария произошла утром в понедельник 8 декабря, передает Голос Америки.

Двухмоторный самолет Embraer SA Phenom 100 упал на жилой дом приблизительно в полутора километрах от аэропорта округа Монтгомери, в пригороде Вашингтона Гейтерсберге, сообщил журналистам официальный представитель пожарной службы Пит Пирингер.

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По его словам, находившиеся в самолете три человека погибли. Не исключено, что их было четверо. В результате начавшегося пожара загорелись три дома, и еще несколько получили повреждения. Часть топлива из самолета также попала в протекающий рядом ручей.

Как сообщила официальный представитель Федерального управления гражданской авиации, самолет потерпел крушение на пути обратно в аэропорт.

По словам очевидцев, они наблюдали, как самолет кружил над городом с выпущенными шасси. Судя по траектории полета,самолет потерял управление.