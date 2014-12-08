Литва перевела Силы быстрого реагирования в повышенную боевую готовность

Как сообщает литовский сайт Delfi, еще в октябре главнокомандующий Вооруженными силами (ВС) и президент Литвы приветствовали вновь созданные Силы быстрого реагирования Литвы.

Прошло всего два месяца, а они уже поставлены на ноги - несущие дежурство подразделения ВС, в том числе и части СБР, переведены на повышенную боевую готовность, сообщила информационная программа телеканала LNK ”Добрый вечер, Литва”.

”С конца прошлой недели, с субботы мы наблюдаем повышенную активность (вооруженных) сил Российской Федерации в Калининградской области, а также в западной части РФ. Поэтому было принято решение повысить боевую готовность в некоторых наших военных единицах. А именно в единицах быстрого реагирования, а также в единицах военных заданий мирного времени”, - сказал начальник Объединенного штаба Вилмантас Тамошайтис.

По словам военных, военная активность России возросла всюду - на суше, на море и в воздухе.

Читайте такжеЛитовская полиция обыскивает две школы из-за поездки учащихся в военизированные лагеря РФ

Ранее сообщалось, что во время реакции СБР Литвы составляет от двух часов до 24 часов. После повышения уровня бдительности они смогут отреагировать на угрозы еще быстрее.

”Это значит, что наши военные единицы готовы реагировать в очень короткие сроки. Время их реакции и так короткое, однако теперь определенные единицы переведены на казарменный режим, так что время их реагирования очень короткое”, - сказал Тамошайтис.

СБР Литвы состоят из двух пехотных батальонов, логистов, военных инженеров, элемента военной авиации и военнослужащих спецопераций, которые еще недавно участвовали в международной операции в Афганистане. Численность СБР Литвы - две с половиной тысячи хорошо подготовленных военных.