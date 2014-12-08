В Таджикистане госканалы транслируют англоязычные фильмы без перевода

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на радио «Азаттык».

Трансляцию американских и индийских фильмов на английском языке запустили три госканала: Первый, «Сафина» и «Бахористон». Фильмы с оригинальным озвучиванием показывают два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям.

Предполагается, что такие меры помогут гражданам учить английский язык. Замруководителя Первого канала таджикского телевидения Комрон Сафаров пояснил, что был учтен опыт предыдущих поколений, которые выучили русский язык еще в детстве благодаря в том числе просмотру советского кино.

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«В настоящее время функционируют очень много языковых центров и большинство высших учебных заведений уделяют внимание изучению английского языка, то есть этот язык развивается в стране. Однако, так как в стране мало кто говорит на английском языке, единственным источником для развития своих знаний остается только просмотр фильмов», — рассказывает председатель Ассоциации учителей и преподавателей английского языка Паврон Джамшед.

Радиостанция отмечает, что в настоящее время большая часть иностранных фильмов на таджикские телеканалы поступает через российский рынок, соответственно и транслируются они на русском языке.