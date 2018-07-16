Сын погибшей от "Новичка" британки попросил Трампа помочь наказать убийц - СМИ

Помощь Трампа сыну погибшей нужна только для того, чтобы виновники смерти его матери получили по заслугам.

Сын 44-летней британки Дон Стерджесс, погибшей в Эймсбери от воздействия нервно-паралитического вещества "Новичок", направил просьбу президенту США Дональду Трампу поднять вопрос применения вещества в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает zn.ua со ссылкой на The Guardian.

Дон Стерджесс отметил, что хочет, чтобы "убийца или убийцы" его матери понесли наказание.

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"Я не разделяю политику Дональда Трампа и я никогда не буду его сторонником, но я хотел бы, чтобы он поговорил о моей матери с российским президентом", - заявил 19-летний Эван Хоуп.

Хоуп также заявил, что все, в чем он нуждается - это справедливость; помощь Трампа ему нужна только для того, чтобы виновники смерти его матери получили по заслугам.

"Мы должны добиться справедливости для моей мамы", - добавил он.

Напомним, ранее полиция лишь сообщала, что "Новичок" был обнаружен в "небольшом флаконе" в квартире Чарльза Роули.

Чарли Роули и его подруга Дон Стерджесс были отравлены нервно-паралитическим веществом класса "Новичок" 30 июня.

Дон Стерджесс скончалась 8 июля, после чего было открыто уголовное дело по статье "убийство".

Следователи полагают, что это отравление связано с попыткой убийства 4-го марта Сергея и Юлии Скрипалей посредством "Новичка".

В пятницу полиция еще раз призвала местных жителей ни в коем случае не подбирать с земли незнакомых предметов, даже если они выглядят как косметика.