На Филиппинах в связи с тайфуном эвакуирован миллион человек (фото)
07:48, 08 декабря 2014Мир
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В настоящее время "око" тайфуна, обрушившегося на восточное побережье Филиппин в ночь на воскресенье, находится в 50 километрах к северо-востоку от острова Ромблон и движется на северо-запад со скоростью 10 километров в час.
Число филиппинцев, вынужденных покинуть свои дома в связи с проходящим через центральную часть страны тайфуном "Хагупит", к утру понедельника превысило миллион, говорится в сводке Национального совета по управлению в чрезвычайных ситуациях (NDRRMC), сообщает РИА Новости.
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В настоящее время "око" тайфуна, обрушившегося на восточное побережье Филиппин в ночь на воскресенье, находится в 50 километрах к северо-востоку от острова Ромблон в одноименной провинции и движется на северо-запад со скоростью 10 километров в час. В ходе продвижения "Хагупит" заметно ослаб, и сейчас скорость ветров, которые он несет, составляет 120 километров в час с порывами до 150 километров в час.
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