В Непале переполненный автобус упал в 600-метровую пропасть

Переполненный автобус вылетел с горной дороги в Непале, в результате не менее 17 человек погибли, более 50 получили ранения, сообщили полицейские.

Представитель полиции Кеш Бахадур Шахи заявил агентству Ассошиэйтед Пресс, что автобус ехал по узкой горной дороге в ночь на понедельник, но по неустановленным причинам вылетел с нее в районе деревни Покхаракада в 400 километрах к западу от столицы Катманду, после чего скатился вниз по склону, переворачиваясь, не менее 600 метров, сообщает РИА Новости.

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Спасатели извлекли 14 тел из автобуса, еще три человека скончались позже в больнице. Всего в автобусе, рассчитанном на 38 пассажиров, ехали 67 человек.

Находились ли в автобусе граждане России, пока неизвестно.

Дороги Непала, большую часть территории которого составляют хребты Гималайской горной системы, считаются одними из самых опасных в Азии. Неудовлетворительное состояние как дорожного полотна, так и транспортных средств, а также сложные погодные условия являются причинами многочисленных аварий.