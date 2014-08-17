Число погибших из-за наводнений и оползней в Непале возросло до 85 человек, в Китае – до 30

Не менее 85 человек погибли в Непале из-за наводнений и оползней, еще более 100 пропали без вести за последние три дня.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс, которое цитирует представителей местной власти.

Ранее сообщалось о 54 погибших и 142 пропавших без вести.

«Мы обнаружили 85 тел, 54 человека получили ранения из-за оползней и наводнений, продолжаются поиски 113 человек», - заявил агентству начальник управления по борьбе со стихийными бедствиями Ядав Прасад Коирала. Сообщается, что из-за размытых дорог власти могут доставить пострадавшим только тенты и медикаменты с помощью вертолетов.

Причиной наводнений и оползней стали ливневые дожди, которые продолжаются со среды. Как сообщает МВД страны, стихия затронула 25% из 75 районов Непала.

Читайте такжеУщерб от наводнения в Сербии оценили в €1 млрдВ то же время не менее 27 человек погибли на юге Китая в результате сильных дождей и наводнений, 84 тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома. Об этом передает агентство Синьхуа со ссылкой на министерство гражданской администрации КНР.

Сообщается, что 18 человек погибли в провинции Гуйчжоу, семь – в Цзянси и двое - в провинции Фуцзянь.

С понедельника по четверг в провинциях Фуцзянь, Цзянси, Хунань, Гуандун, Сычуань, Гуйчжоу и Гуанси-Чжуанском автономном районе прошли сильные дожди. В результате пострадали 770 тысяч человек, причем большинство – 379 тысяч – в провинции Гуйчжоу, где также были разрушены более двух тысяч домов и уничтожены 4,5 тысячи гектаров зерновых.

По данным министерства, экономические потери от наводнений в регионе составили 2,28 миллиарда юаней.