У Мэй ответили на критику Трампа

Мэй и Трамп проводят переговоры в пятницу.

Младший министр в правительстве премьер-министра Великобритании Терезы Мэй спросил президента США Дональда Трампа: "Где ваши манеры, господин президент?", после того, как американский лидер раскритиковал ее стратегию Brexit.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Трамп в интервью газете Sun, опубликованном во время его визита в Британию, сказал, что план Мэй о Brexit, вероятно, убил шанс американо-британской торговой сделки. Президент США также выразил сожаление из-за отставки Бориса Джонсона, который ушел с поста главы МИД Великобритании из-за несогласия с планом Brexit. По словам американского президента, Джонсон мог бы стать "замечательным премьер-министром".

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Мэй и Трамп проводят переговоры в пятницу.

Напомним, премьер Британии Тереза Мэй обнародовала свои предложения относительно будущих отношений с ЕС после выхода из блока.

Предложения среди прочего предусматривают заключение с ЕС Соглашения об ассоциации наподобие той, что действует между Евросоюзом и Украиной. Мэй настроена на более мягкий Brexit с сохранением тесных экономических связей с ЕС.