При этом в странах с низким уровнем доходов начальную школу заканчивают менее двух третей девочек, неполное среднее образование получают только около 30%.

Страны теряют от $15 трлн до $30 трлн из-за ограничения доступа девочек к образованию, говорится в докладе Всемирного банка.

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По его данным, это связано с упущенной возможностью повысить производительность труда и доходы женской части населения.

По миру в целом 77% женщин имеют как минимум несколько классов среднего образования, передает kommersant.ru. При этом в странах с низким уровнем доходов начальную школу заканчивают менее двух третей девочек, неполное среднее образование получают только около 30%.

Согласно исследованию Всемирного банка, женщины с полным средним образованием зарабатывают в два раза больше. Более доступное образование для девочек, по мнению авторов доклада, помогло бы решить проблему насилия в семье, голода, детской и материнской смертности, детских браков и способствовало бы активному включению женщин во все сферы жизни.