Кубинского врача в Женеве вылечили от вируса Эбола

Кубинский врач, заразившийся вирусом Эбола в Сьерра-Леоне и проходивший лечение в Швейцарии, выздоровел и вскоре вернется на родину, говорится в сообщении министерства здравоохранения острова, передает РИА Новости.

Сотрудник одной из кубинских гуманитарных миссий Феликс Баэс Саррия входил в состав международной команды врачей, которая была отправлена в Сьерра-Леоне для оказания помощи больным вирусом Эбола.

Первые симптомы лихорадки проявились у Саррии 16 ноября, после чего он был доставлен в столичную больницу Сьерра-Леоне для специальной проверки. На следующий день тесты подтвердили диагноз, после чего врача отправили на лечение в Швейцарию.

"Проведенные анализы показали отсутствие вируса, вскоре он будет выписан", — говорится в сообщении.

Читайте такжеВ США проведены успешные испытания вакцины от лихорадки Эбола Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заключила контракт с правительством Кубы, согласно которому ВОЗ гарантирует перемещение в третьи страны персонала, работающего в Западной Африке. В Сьерра-Леоне работают 165 кубинских врачей.

По данным ВОЗ на 30 ноября, общее число жертв смертельной лихорадки Эбола составило 6070 человек. Количество зараженных вирусом — 17145.

Очаг вируса находится в странах Западной Африки. Эбола распространяется через прямой незащищенный контакт с кровью или выделениями инфицированного человека, а также при контактах с вещами зараженного.

Самое большое число жертв зафиксировано в трех западноафриканских странах: Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне.