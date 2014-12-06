В Китае арестован бывший глава службы безопасности

Бывший министр общественной безопасности КНР Чжоу Юнкан арестован по обвинению в коррупции и исключен из партии, сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на китайские государственные СМИ.

Это самый высокопоставленный китайский чиновник, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

О начале расследования и аресте Чжоу Юнкана сообщила Верховная прокуратура Китая.

Чжоу Юнкану предъявлены обвинения в нескольких преступлениях и нарушениях, в том числе, как сообщает официальное агентство Синьхуа, в "серьезном нарушении партийной дисциплины", "получении крупных взяток", "раскрытии партийных и государственных секретов", а также в "нарушении супружеской верности с несколькими женщинами", которыми сопровождались коррупционные сделки.

До ухода в отставку Чжоу Юнкан возглавлял могущественное министерство китайской службы общественной безопасности.

В функции этого министерства входят внутренняя разведка, контрразведка, защита политического и государственного строя, общественного порядка, высшего руководства государства и важных государственных объектов, а также выполнение полицейских функций, антитеррористическая борьба с экстремизмом и сепаратизмом на территории Китая.

Читайте такжеКитай вложит в возрождение "Шелкового пути" $40 млрдМногие из бывших коллег и родственников Чжоу Юнкана также находятся под следствием по обвинениям в коррупции.

После прихода к власти президент Китая Си Цзиньпин начал громкую компанию по искоренению коррупцию в государственном и партийном аппарате.