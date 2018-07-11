Дело NSU: в Германии известной неонацистке вынесли приговор за десять убийств

16:27, 11 июля 2018
Мир
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Беата Чепе / REUTERS

В Германии суд признал 43-летнюю Беату Чепе виновной в десяти убийствах на почве расовой ненависти. Вердикт о виновности Чепе автоматически влечет за собой пожизненное заключение.

Как сообщает Би-би-си, четверо пособников Чепе приговорены к тюремным срокам длительностью от 2,5 до 10 лет. Среди них есть бывший функционер крайне-правой Национально-демократической партии Германии. Еще двое соратников Чепе, состоявших в ячейке так называемого "Национал-социалистического подполья" (NSU), покончили с собой в 2011 году.

Убийства иммигрантов совершались с 2000 до 2007 год. Полиция не подозревала о связи между ними и не считала их расово мотивированными, подозревая родственников жертв.

Первое убийство произошло 9 сентября 2000 года в цветочном киоске в пригороде Нюрнберга. Два человека застрелили продавца цветов Энвера Симсека из пистолета чешского производства CZ 83, который был обнаружен после задержания Беаты Чепе 11 лет спустя.

Жертвы "Нацонал-социалистического подполья" / Фото немецкой полиции

Остальные жертвы также были выходцами из Турции, за исключением греческого слесаря Теодороса Боулгаридеса, которого, возможно, приняли за турка. Жертвой последнего убийства в апреле 2007 года стала женщина-полицейский. Возможно, оно было совершено на почве личной неприязни или с целью заполучить оружие.

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Затем появилось циничное видео, в котором фотографии мертвых тел убитых были показаны под музыку из мультфильма "Розовая пантера", и было заявлено, что ответственность за убийства берет на себя "Национал-социалистическое подполье".

Среди пособников Чепе - Ральф Волебен. Бывший функционер крайне правой Национал-демократической партии Германии (NPD), признанный виновным в том, что предоставил убийцам пистолет Ceska с глушителем. Получил 10 лет лишения свободы.

Несовершеннолетний Карстен С. приговорен к трем годам заключения в колонии для несовершеннолетних. Он был "связным" и признан виновным в передаче орудия убийства.

Андре Е. приговорен к двум годам и шести месяцам заключения за содействие террористической группе. Он часто навещал квартиру в Цвикау, иногда даже вместе со своими детьми. что создавало ячейке NSU видимость "нормальной семьи" и отводило подозрения от их деятельности. Хольгер Г. получил три года лишения свободы за то, что предоставил Уве Мундлосу свое свидетельство о рождении и другие документы.

Как сообщал УНИАН, ранее немецкий перевозчик замороженных продуктов победил в суде шведских неонацистов.

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Теги: #Германия#неонацизм