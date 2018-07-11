Дело NSU: в Германии известной неонацистке вынесли приговор за десять убийств

43-летнюю Беату Чепе признали виновной в десяти убийствах на почве расовой ненависти. Ее жертвами стали немецкие турки, грек, которого приняли за турка, а также женщина-полицейский.

В Германии суд признал 43-летнюю Беату Чепе виновной в десяти убийствах на почве расовой ненависти. Вердикт о виновности Чепе автоматически влечет за собой пожизненное заключение.

Как сообщает Би-би-си, четверо пособников Чепе приговорены к тюремным срокам длительностью от 2,5 до 10 лет. Среди них есть бывший функционер крайне-правой Национально-демократической партии Германии. Еще двое соратников Чепе, состоявших в ячейке так называемого "Национал-социалистического подполья" (NSU), покончили с собой в 2011 году.

Убийства иммигрантов совершались с 2000 до 2007 год. Полиция не подозревала о связи между ними и не считала их расово мотивированными, подозревая родственников жертв.

Первое убийство произошло 9 сентября 2000 года в цветочном киоске в пригороде Нюрнберга. Два человека застрелили продавца цветов Энвера Симсека из пистолета чешского производства CZ 83, который был обнаружен после задержания Беаты Чепе 11 лет спустя.

Остальные жертвы также были выходцами из Турции, за исключением греческого слесаря Теодороса Боулгаридеса, которого, возможно, приняли за турка. Жертвой последнего убийства в апреле 2007 года стала женщина-полицейский. Возможно, оно было совершено на почве личной неприязни или с целью заполучить оружие.

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Затем появилось циничное видео, в котором фотографии мертвых тел убитых были показаны под музыку из мультфильма "Розовая пантера", и было заявлено, что ответственность за убийства берет на себя "Национал-социалистическое подполье".

Среди пособников Чепе - Ральф Волебен. Бывший функционер крайне правой Национал-демократической партии Германии (NPD), признанный виновным в том, что предоставил убийцам пистолет Ceska с глушителем. Получил 10 лет лишения свободы.

Несовершеннолетний Карстен С. приговорен к трем годам заключения в колонии для несовершеннолетних. Он был "связным" и признан виновным в передаче орудия убийства.

Андре Е. приговорен к двум годам и шести месяцам заключения за содействие террористической группе. Он часто навещал квартиру в Цвикау, иногда даже вместе со своими детьми. что создавало ячейке NSU видимость "нормальной семьи" и отводило подозрения от их деятельности. Хольгер Г. получил три года лишения свободы за то, что предоставил Уве Мундлосу свое свидетельство о рождении и другие документы.

Как сообщал УНИАН, ранее немецкий перевозчик замороженных продуктов победил в суде шведских неонацистов.