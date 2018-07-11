Суд в Испании лишил Пучдемона и еще пятерых политиков депутатских мандатов

Суд предоставил возможность партиям, представленным в новоизбранном парламенте Каталонии, заменить отстраненных политиков другими депутатами, до которых у власти Испании нет претензий.

Верховный суд Испании лишил бывшего главу Каталонии Карлеса Пучдемона и еще пятерых лидеров борьбы за независимость региона от Мадрида мандатов региональных депутатов.

Решение судьи Пабло Льярена касается также бывшего заместителя председателя правительства Каталонии Ориола Жункераса и еще четырех политиков, которые содержатся под стражей по обвинению в мятеже, растрате бюджетных средств и других правонарушениях, пишет DW.

Вместе с тем судья предоставил возможность партиям, представленным в новоизбранном парламенте Каталонии, заменить отстраненных политиков другими депутатами, до которых у власти Испании нет претензий.

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Правительство Испании в начале ноября 2017 года отправило в отставку каталонскую администрацию и лишило полномочий региональный парламент. Поводом послужила организация местными политиками референдума о независимости Каталонии. Всего под следствием оказались 25 человек, при этом Пучдемону и четырем его соратникам удалось бежать в Бельгию. 25 марта Пучдемона задержали в Германии, но вскоре его отпустили под подписку о невыезде. Немецкий суд должен решить, следует ли выдавать Пучдемона Испании.