Bloomberg: Виду и Вукоевича наказали за то, чем Путин и сам грешит на ЧМ-2018

На Чемпионате мира много политики, и ее станет еще больше, если Англия победит и выйдет в финал, на который собирается российских президент.

Когда хорватский защитник Домагой Вида выкрикнул «Слава Украине» на видео после победы своей команды над сборной России, это стало напоминанием, что спорт и политику не всегда можно отделить, что бы не говорил Владимир Путин.

Об этом пишет Bloomberg, напоминая, что хорватский футболист больше пяти лет играл за киевский клуб «Динамо». Он и Огнен Вукоевич, который тоже был игроком «Динамо» и участвовал в записи скандального видео, объяснили, что просто хотели поблагодарить украинских болельщиков за поддержку.

«Я искренне надеюсь, что это сообщение не будет трактоваться как-то иначе», - сказал Вида, который забил второй гол Хорватии в российские ворота.

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Однако, Футбольная федерация Хорватии все же решила наказать Вукоевича, лишив его аккредитации и исключив его из национальной команды за видео с фразой «Слава Украине». Он и Вида «извинились за свои заявления, которые не имели в себе политической коннотации, но, к сожалению, оставили возможность для такой интерпретации». Об этом шла речь в заявлении, обнародованном Футбольной федерацией Хорватии.

Издание пишет, что «Слава Украине» - приветствие, которое употребляют сторонники украинской революции 2014 года. Она закончилась свержением режима пророссийского президента в Украине. А после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе эта фраза получила еще более политическую окраску.

«Многие на Балканах также видят параллели между украино-российским конфликтом и войной, которая вспыхнула между сербами и хорватами в 1990-х годах после распада Югославии», - говорится в статье.

Издание добавляет, что FIFA вынесло предупреждение хорватскому защитнику, но решило не запрещать ему участвовать в матче против Англии. Вида не единственный, кто столкнулся с подобными проблемами. Ранее федерация также оштрафовала двух швейцарских игроков, которые родом из Косово. Одолев Сербию, они демонстрировали руками жесты, которые должны были напоминать двуглавого орла на албанском флаге.

«Несмотря на то, что Путин настаивает, что политике не место в спорте, он и сам сказал бывшим звездам футбола, приглашенным в Кремль на прошлой неделе, что проведение Чемпионата мира в России «помогло уничтожить много стереотипов» о стране во времена международной напряженности», - напоминает издание.

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Политических смыслов будет еще труднее избежать, если Англия победит Хорватию и выйдет в финал впервые за 52 года. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приказала чиновникам включительно с принцем Уильямом, который возглавляет Английскую футбольную ассоциацию, бойкотировать Чемпионат Мира в России из-за отравления экс-шпиону на британской территории, в котором обвиняют Кремль. Смерть гражданина Британии от того же яда в минувшее воскресенье сделает появление Путина на финальном матче Чемпионата мира с участием Англии еще более скандальной и неоднозначной.