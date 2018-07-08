Макрон решил поехать на Чемпионат мира по футболу в РФ

21:47, 08 июля 2018
Мир
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Эммануэль Макрон / REUTERS

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Об этом сообщили в Елисейском дворце, пишет Reuters.

Отвечая на вопрос о планах Макрона посетить Россию, представитель Елисейского дворца ответил утвердительно.

Чиновник сказал, что Макрон отправится только на игру Франции и Бельгии в Санкт-Петербурге и что у него нет других планов в России.

В полуфинале сборная Франции сыграет с бельгийцами

Ранее 60 евродепутатов призвали правительства ЕС не посещать Чемпионат мира.

Британские чиновники также бойкотируют турнир после того, как обвинили Москву в попытке убийства бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля на улицах английского Солсбери в марте. Англия сыграет во втором полуфинале против Хорватии.

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Теги: #Макрон#ЧМ-2018#Чемпионат мира по футболу в РФ