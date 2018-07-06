Освобождение подростков из затопленной пещеры в Таиланде: умер один из спасателей (видео)

Из-за дефекта в снаряжении спасателю не хватило воздуха - он потерял сознание.

В тайской пещере, откуда достают подростков, умер один из спасателей.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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В тайской пещере уже две недели из ловушки пытаются достать 12 детей и их тренера. Самарн Пунане ранее служил на военно-морском флоте водолазом, к спасательной операции присоединился в качестве волонтера. В пещеру он доставлял баллоны с кислородом и оставлял их вдоль потенциального маршрута эвакуации.

Однако из-за дефекта в снаряжении самому спасателю не хватило воздуха - он потерял сознание. Ему оказывали первую помощь, но тщетно.