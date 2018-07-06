Илон Маск предложил тайским властям помощь в спасении застрявших в пещере детей

Отмечается, что пока неизвестно, приняли ли тайские власти предложение бизнесмена.

Представители глава компании Tesla Inc. Илона Маска ведут переговоры с властями Таиланда по предоставлении помощи в спасении членов подростковой футбольной команды и ее тренера, заблокированных в пещере.

​Об этом передает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление пресс-секретаря бизнесмена, передает РБК.

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Компания Маска могла бы помочь определить точное местонахождение подростков используя навигационное оборудование компании Space Exploration Technologies Corp., а также водооткачивающие системы компании Boring Co. или мощные аккумуляторы Tesla Powerwalls.

В сообщении отмечается, что пока неизвестно, приняли ли тайские власти предложение бизнесмена.

Как сообщал УНИАН, 2 июля в Таиланде спасателям удалось обнаружить живыми 12 пропавших участников детской футбольной команды и помощника их тренера.

Двенадцать подростков, старшему из которых 16, и их 25-летний тренер потерялись в субботу, 23 июня. Ребята пошли на прогулку среди скал в городе Чианг Рай. Путешествие детей прервал ливень, предполагается, что именно непогода и вода, залившая пещеру, помешали им вовремя выйти на свет. Подростков разыскивали вдоль всей 8-километровой ловушки.