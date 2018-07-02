Власти Дании вводят новые правила проживания в "гетто"

Одним из правил является то, что дети, достигшие годовалого возраста, должны будут проводить как минимум 25 часов в неделю вне семьи для обязательного изучения "датских ценностей".

В Дании власти вводят новые правила проживания в «гетто» - так в стране официально называются районы, в которых 50% жителей - иммигранты, как минимум 40% - безработные и как минимум 2,7% имеют уголовное прошлое. В настоящее время в стране 25 таких районов, в них проживает 60 тыс. человек.

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Новый набор законов для «гетто», о котором правительство начало говорить еще в начале года, включает в себя ужесточение наказаний за совершенные в этих районах преступления, передает kommersant.ru со ссылкой на The New York Times.

Также вводится уголовное наказания для родителей, которые разрешают уезжать своим детям на родину на длительный срок (если это может рассматриваться как нанесение вреда здоровью, знанию языка и занятиям в школе). Наконец, дети, достигшие годовалого возраста, должны будут проводить как минимум 25 часов в неделю вне семьи для обязательного изучения «датских ценностей», включая такие традиции, как празднование Рождества и Пасхи.

Подавляющее большинство датчан вполне удовлетворены новыми инициативами правительства, которое намерено искоренить гетто к 2030 году. Тем не менее, многие противники таких планов говорят не только о нарушении принципа равноправия, но и указывают на то, что датское общество, похоже, стало настолько бесчувственным, что уже не слышит нацистских коннотаций, официально называя неблагополучные районы «гетто».