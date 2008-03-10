Венгры не поддержали правительственные реформы

Большинство венгров на состоявшемся в воскресенье общенациональном референдуме высказались за отмену правительственных нововведений в здравоохранении и образовании.

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом свидетельствуют предварительные данные, полученные после подсчета 52% бюллетеней, согласно которым более 80% избирателей, принявших участие в голосовании, выразили такую позицию.

На общенациональный референдум были вынесены три вопроса, касающиеся введенных в прошлом году плат за посещение врача, пребывание в стационаре и учебу в вузах.

Для признания референдума свершившимся не менее четверти всех зарегистрированных избирателей, или 2 млн человек, должны ответить «да» или «нет» на предложенные вопросы.