Иран расценил просьбу Трампа к Эр-Рияду об увеличении добычи нефти как предложение выйти из ОПЕК

По его словам, данное предложение можно расценивать как «приказ» Саудовской Аравии выйти из ОПЕК.

Представитель Ирана в ОПЕК Хосейн Каземпур Ардебили заявил, что Тегеран расценивать просьбу президента США Дональда Трампа к королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду об увеличении добычи нефти как предложение выйти из ОПЕК. Об этом сообщает Shana.

По его словам, данное предложение можно расценивать как «приказ» Саудовской Аравии выйти из ОПЕК.

Однако, он также отметил, что Эр-Рияд не располагает мощностями для увеличения добычи нефти в подобных объемах.

Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии не подтвердили слова Трампа об увеличении добычи нефти.