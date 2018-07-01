Советник Трампа по нацбезопасности в Британии провел секретную встречу со сторонниками Brexit

По данным издания, переговоры Болтона и членов парламента, которые входят в европейскую исследовательскую группу (ERG), длились около часа.

Джон Болтон, советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, на прошлой неделе тайно встретился с евроскептиками британской Консервативной партии. Об этом пишет газета The Telegraph со ссылкой на источники.

По данным издания, переговоры Болтона и членов парламента, которые входят в европейскую исследовательскую группу (ERG), длились около часа. Советник главы США во время встречи заявил, что Трамп поддерживает выход Великобритании из состава Европейского союза (ЕС) и выразил надежду, что Вашингтон и Лондон заключат торговую сделку через два года после Brexit.

Также в газете отметили, что в Великобритании Болтон встретился со своим коллегой Марком Седвиллом, однако подробности этой встречи не уточняются.

Ранее Болтон назвал «нонсенсом» заявления о наличии связей между Трампом и Кремлем.