Дуда подписал поправки к скандальному закону об ИНП, в котором сохраняются "антибандеровские" статьи

Соответствующие изменения сегодня приняли обе палаты польского парламента.

Президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон об Институте национальной памяти, которыми отменяется положение об уголовной ответственности за приписывание польскому народу или государству ответственности за преступления нацистской Германии.

Читайте такжеПрезидент Польши выступил против любой перезагрузки отношений с Россией

Об этом сообщает «Польское радио».

Сегодня обе палаты польского парламента - Сейм и Сенат - приняли изменения в закон об уголовной ответственности за приписывание польскому народу или государству ответственности за преступления, например, нацистской Германии.

Эти нормы вступили в силу 1 марта и были поводом споров, в частности, в Израиле, Соединенных Штатах и Украине.

«За» изменения голосовали 76 сенаторов, один был против и один воздержался.