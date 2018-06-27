Дуда подписал поправки к скандальному закону об ИНП, в котором сохраняются "антибандеровские" статьи

21:54, 27 июня 2018
Мир
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Анджей Дуда / REUTERS

Президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон об Институте национальной памяти, которыми отменяется положение об уголовной ответственности за приписывание польскому народу или государству ответственности за преступления нацистской Германии.

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Об этом сообщает «Польское радио».

Сегодня обе палаты польского парламента - Сейм и Сенат - приняли изменения в закон об уголовной ответственности за приписывание польскому народу или государству ответственности за преступления, например, нацистской Германии.

Эти нормы вступили в силу 1 марта и были поводом споров, в частности, в Израиле, Соединенных Штатах и Украине.

«За» изменения голосовали 76 сенаторов, один был против и один воздержался.

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Теги: #Польша#Анджей Дуда#институт национальной памяти