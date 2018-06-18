Оскандалившиеся сборщики данных подключились к кампании по переизбранию Трампа - СМИ
Консалтинговая компания Data Propria, основанная бывшими сотрудниками Cambridge Analytica, сотрудничает с кампанией по переизбранию президента США Дональда Трампа в 2020 году. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Как передает Meduza, Data Propria основана бывшим директором по продуктам Cambridge Analytica Мэттом Осковски, который руководил командой, участвовавшей в кампании Трампа в 2016 году. Кроме него в Data Propria работают еще трое бывших сотрудников Cambridge Analytica.
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Корреспонденты Associated Press подслушали, как Осковски говорил кому-то, что «работает над президентскими делами к 2020 году» вместе с Брэдом Парскалом, главой штаба по переизбранию Трампа. Парскал — совладелец компании, которой принадлежит Data Propria, отмечает агентство.
По данным Associated Press, предлагаемые Data Propria услуги во многом совпадают со специализацией Cambridge Analytica и включают создание психологических портретов избирателей на основании данных о них.
Осковски отрицает, что Data Propria работает над кампанией по переизбранию Трампа. При этом, по его словам, фирма будет сотрудничать с национальным комитетом Республиканской партии на выборах в Конгресс в 2018 году.
Ранее Осковски говорил Associated Press, что Data Propria не будет искать клиентов в политике. Узнав, что агентство подслушало его разговор о работе на выборах, он сказал, что его молодая компания сменила курс, и что его слова о работе к 2020 году были спекуляцией.
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