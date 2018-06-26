Болельщики Чемпионата мира устроили пивной коллапс в России

Водки и вина море, а вот пиво поклонники футбола поглощают быстрее, чем российские бары успевают завозить.

Пиво и футбол – вещи очень тесно связанные. Да и Россию страной принципиально непьющих не назовешь. Однако, нынешний хозяин Чемпионата мира по футболу, очевидно, не был готов, что болельщики устроят такую мощную атаку на пивные запасы, пишет австрийское издание Die Presse.

Из-за большого спроса российские бары не успевают завозить хмельной напиток. Поэтому очень часто заведения огорчают посетителей фразой: «Пиво кончилось».

«Мы не думали, что все будут хотеть только пива. Хотя сейчас жара, а футбольные матчи продолжаются», - сказал изданию неназванный официант.

«Болельщики выпили все пиво до капельки. У нас вина и водки море, а вот пиво закончилось. Мы и не думали, что южноамериканцы и англичане могут столько выпить за вечер. Наша единственная надежда на то, что они скоро уедут отсюда», - говорит бармен.

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Издание пишет, что пивным коллапсом в России собирается воспользоваться австрийская пивоварня Egger, которая в понедельник отправила в страну 20 фур с пивом.