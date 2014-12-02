Норвегия опубликовала видео агрессивных маневров российского истребителя

Норвежские власти опубликовали видео из кабины пилота одного из своих истребителей, который на прошлых выходных сопровождал группу российских самолетов и один из них заставил норвежца изменить свой курс.

Об этом сообщает польский TVN24, отмечая, что с самого видео однозначно трудно сделать вывод, что именно произошло, но четко видно, что норвежский пилот был вынужден сделать резкий маневр.

"Что такое, черт возьми", - говорит пилот на обнародованной записи.

Телеканал отмечает, что пилот одного из российских МиГ-31, которые летели вместе со стратегическими бомбардировщиками Су-34, оказался примерно в 20 метрах от норвежского самолета, что является минимально возможным расстоянием для такого типа машин.

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"Мы не знаем, почему российский пилот так сделал. Наши Орионы (морские патрульные самолеты) имеют определенные проблемы с россиянами, которые подлетают слишком близко, но в этом случае мы не знаем, был ли это умышленный маневр или ошибка", - сказал глава дивизиона норвежских воздушных сил в Бодо Горан Холь.

TVN24 написало, что норвежский F-16, возможно, имел задачу вблизи сфотографировать и записать электромагнитные излучения Су-34, который является новым самолетом, а НАТО собирает по нему всю доступную информацию. И, собственно, поэтому российский МиГ-31 резким маневром заставил норвежца изменить курс.

"Независимо от того, кто был виноват в приближении на такое короткое расстояние, запись четко показывает, насколько обострились отношения по линии НАТО - Россия. В прошлом о таких инцидентах не сообщалось. Теперь, как уверяют норвежцы и шведы, русские пилоты ведут себя гораздо агрессивнее во время маневров", - отмечает польский портал.