Самолеты НАТО перехватили более 400 российских - генсек

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил сегодня на пресс-конференции.

"Мы видим увеличение российской военной активности вдоль границ стран НАТО, особенно в воздушном пространстве. Было более 400 перехватов натовскими самолетами российских самолетов. Это на 50% больше, чем обычно", - сказал Столтенберг.

Читайте такжеНАТО не будет принимать решений о военной поддержке УкраиныПо его словам, полеты российских самолетов иногда происходят "достаточно агрессивно".

"Иногда они нарушают воздушное пространство стран НАТО, что является нарушением международных соглашений. Они подходят к нашим границам, кораблям без включенных транспондеров и без связи со службами гражданского воздушного контроля. Это вызов. Поэтому мы призываем Россию проводить такие полеты ответственно, прозрачно и предсказуемо, что снизит риск чрезвычайных происшествий", - сказал генсек НАТО.