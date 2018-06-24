На президентских выборах в Турции лидирует Эрдоган

20:22, 24 июня 2018
Мир
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Реджеп Тайип Эрдоган / REUTERS

Такие данные Высшей избирательной комиссии (ЦИК) страны после обработки 69,68% избирательных бюллетеней предоставило в воскресенье агентство Anadolu.

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Ближайшим конкурентом Эрдогана является кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже с показателем 29,37%. Остальные претенденты на пост президента республики пока что набирают менее 10% голосов.

Как сообщал УНИАН, граждане Турции сегодня впервые в истории выбирали одновременно президента и новый состав парламента. Голосование проходило в воскресенье в 81 провинции с 08:00 до 17:00 по местному времени.

В президентской гонке принимали участие шесть кандидатов. Результатом выборов может стать переход Турции к президентской форме правления.

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Теги: #Турция#президент#выборы#Реджеп Тайип Эрдоган