На президентских выборах в Турции лидирует Эрдоган

Ближайшим конкурентом Эрдогана является кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии Индже с показателем 29,37%.

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 55,15% голосов и продолжает лидировать на президентских выборах в Турции.

Такие данные Высшей избирательной комиссии (ЦИК) страны после обработки 69,68% избирательных бюллетеней предоставило в воскресенье агентство Anadolu.

Читайте такжеОппозиция в Турции заявляет о нарушениях на парламентских и президентских выборах

Ближайшим конкурентом Эрдогана является кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже с показателем 29,37%. Остальные претенденты на пост президента республики пока что набирают менее 10% голосов.

Как сообщал УНИАН, граждане Турции сегодня впервые в истории выбирали одновременно президента и новый состав парламента. Голосование проходило в воскресенье в 81 провинции с 08:00 до 17:00 по местному времени.

В президентской гонке принимали участие шесть кандидатов. Результатом выборов может стать переход Турции к президентской форме правления.