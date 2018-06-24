В Индии футбольный фанат покончил с собой после матча Аргентина-Хорватия на ЧМ-2018

21 июня сборная Аргентины сенсационно проиграла Хорватии - матч завершился со счетом 0:3.

В Индии нашли тело 30-летнего Дину Алекса – фаната аргентинского футболиста Лионеля Месси. Болельщик пропал после просмотра матча между сборными Аргентины и Хорватии на ЧМ-2018.

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Как сообщает The Times of India, ссылаясь на правоохранителей, тело болельщика нашли в реке. В квартире погибшего нашли предсмертную записку, в которой говорится, что «в мире нет больше ничего, что он хотел бы увидеть», и ответственности за его смерть никто не несет.

По словам родственников погибшего, он был замкнутым и имел очень мало друзей. Тем не менее, Дину был футбольным болельщиком и очень пылким фанатом Месси.

Перед игрой Дину, работавший бухгалтером в городе Коттаям, заверил коллег, что Аргентина победит Хорватию.

Напомним, 21 июня сборная Аргентины сенсационно проиграла Хорватии. Матч завершился со счетом 0:3.

Таким образом, у сборной Хорватии 6 очков (2 победы), в то время как у Аргентины - 1 очко. Команда находится на граны вылета из числа претендентов на Кубок мира уже после группового этапа.