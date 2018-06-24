В Мексике убили 6 человек во время просмотра матча ЧМ

Болельщиков убили во время просмотра матча сборной против Южной Кореи.

Вчерашний день оказался черным для Мексики, несмотря на победу команды в матче с корейцами (2:1). Шесть болельщиков были убиты во время просмотра встречи в гараже одного из домов.

Как сообщает Sportarena со ссылкой на El Universal, что группа вооруженных преступников сломала дверь и начала стрелять по людям. Из семи человек, которые находились в гараже, выжил только один. Сейчас он находится в больнице с серьезными травмами.

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Этот случай стал не первым за день. На протяжении часа были убиты еще 5 жителей Мексики в одной из парикмахерских. До конца дня полиция насчитала 15 жертв от огнестрельных ранений.

Сборная Мексики почти обеспечила себе место в плей-офф, имея в активе после двух туров 6 очков. Следующий поединок мексиканцы проведут со Швецией 27 июня.