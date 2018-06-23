В Эфиопии на митинге с участием премьера прогремел взрыв: более 80 раненых

Несколько участников акции погибли.

В Эфиопии во время проведения политической акции в столице Аддис-Абебе в поддержку нового премьер-министра страны Абия Ахмеда прогремел взрыв.

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В результате инцидента по меньшей мере 83 человека ранены, сообщает DW со ссылкой на руководителя администрации премьера Фицума Арега.

Сам Абий Ахмед, который участвовал в мероприятии, сразу после взрыва сообщил о гибели нескольких участников акции.

"Несколько эфиопов были ранены. Также есть несколько человек, которые потеряли свои жизни", - сказал Ахмед в телеобращении, не уточнив при этом точное число погибших и раненых.

По информации организаторов митинга, взорвалась граната, которую неизвестный якобы пытался швырнуть на сцену, когда на ней находился глава эфиопского правительства.

Как сообщал УНИАН, 20 июня в метро Лондона произошел взрыв.