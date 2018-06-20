В метро Лондона произошел взрыв: есть раненые

По данным полиции, причиной "незначительного взрыва" могло быть короткое замыкание батареи.

Пять человек пострадали после взрыва на станции метро "Station Parade" на севере Лондона. Трое получили незначительные травмы, им была оказана помощь на месте. Двух человек госпитализировали.

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Об этом сообщает The Guardian. По данным полиции, причиной "незначительного взрыва" могло быть короткое замыкание батареи.

Станцию метро закрыли и оцепили полицейским кордоном. Власти города призвали жителей не посещать указанный район.

Как сообщал УНИАН, ранее неизвестные взорвали бомбу в ресторане индийской кухни в Канаде.