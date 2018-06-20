В метро Лондона произошел взрыв: есть раненые

02:35, 20 июня 2018
Мир
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Взрыв в Лондоне / REUTERS

Пять человек пострадали после взрыва на станции метро "Station Parade" на севере Лондона. Трое получили незначительные травмы, им была оказана помощь на месте. Двух человек госпитализировали.

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Об этом сообщает The Guardian. По данным полиции, причиной "незначительного взрыва" могло быть короткое замыкание батареи. 

Станцию метро закрыли и оцепили полицейским кордоном. Власти города призвали жителей не посещать указанный район.

Как сообщал УНИАН, ранее неизвестные взорвали бомбу в ресторане индийской кухни в Канаде.

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