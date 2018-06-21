ЕСПЧ отклонил жалобу убийцы 77 человек Брейвика на "нечеловеческие условия" заключения

ЕСПЧ отклонил жалобу террориста Андерса Брейвика "по очевидной необоснованности".

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу приговоренного к заключению за массовое убийство Андерса Брейвика на "нечеловеческие" условия в норвежской тюрьме.

Об этом суд сообщил в четверг, 21 июня, передает DW.com.

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Брейвик, который сменил имя на Фьотольф Хансен, жаловался на то, что его изоляция в одиночной трехкомнатной камере является негуманной и унижающей его достоинство. По его мнению, это также нарушает его право на частную и семейную жизнь, закрепленную Европейской конвенцией по правам человека. Его контакты в заключении ограничиваются юристами, охранниками и медицинскими работниками.

Но судьи пришли к выводу, что в случае Брейвика не было нарушений Европейской конвенции по правам человека. Поэтому ЕСПЧ отклонил жалобу "по очевидной необоснованности". Решение является окончательным. Адвокаты осужденного пока не прокомментировали это решение, передает агентство Reuters.

Напомним, что 22 июля 2011 года Андерс Брейвик убил в общей сложности 77 человек в Осло и на острове Утойя. Сейчас он отбывает самый длинный в Норвегии срок - 21 год, который может быть продлен, если преступника сочтут опасным.

В 2016 году норвежский суд признал условия его заключения "негуманными", но в следующем году апелляционный суд отклонил эту жалобу.