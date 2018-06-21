"Стоп Сорос": Совет Европы и ОБСЕ осудили Венгрию за введение наказаний за помощь мигрантам (видео)

Правящая партия Венгрии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном обвиняет Джорджа Сороса в поддержке массовой миграции в Европу.

Парламент Венгрии 20 июня проголосовал за пакет законов, которые вводят наказания в виде больших штрафов и даже тюремного заключения за помощь беженцам и нелегальным иммигрантам. Совет Европы и ОБСЕ назвали нововведения не соответствующими европейским стандартам.

Как сообщает Би-би-си, новые законы запрещают беженцам ходатайствовать о легализации в Венгрии, если они пытаются попасть туда через третью страну, а не напрямую из той страны, откуда они бежали. Также запрещено организованное расселение мигрантов в стране - это ответ на предложение Евросоюза распределять беженцев по квотам между всеми странами ЕС.

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Именно на борьбе с нелегальной иммиграцией строит свою политику правящая партия Фидес во главе с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, и это несмотря на то, что в самой Венгрии иммигрантов почти нет, а волна беженцев с Ближнего Востока, прокатившаяся по Европе в 2015-2016 годах давно схлынула.

Пакет из трех законов, названный "Стоп Сорос" по имени американского венгра, миллиардера и филантропа Джорджа Сороса (Дьёрдя Шороша), правительство внесло в парламент в этом году, перед апрельскими выборами. Фидес обвиняет Сороса в поддержке массовой миграции в Европу.

Венецианская комиссия, которая проводит экспертизу и консультирует страны Совета Европы по вопросам законодательства, планирует обнародовать этот 25-страничный доклад в пятницу и просила власти Венгрии подождать с голосованием по пакету, но Будапешт отказался это делать.

При этом беженцев в Венгрии сейчас на самом деле почти нет: по данным правительства, за последние три года убежище в стране получили 2269 человек, но 90% из них тут же отправились дальше в богатую Западную Европу. Но правительство Венгрии говорит, что действует на упреждение, поскольку в Азии и Африке есть десятки миллионов потенциальных беженцев в Европу.

Как сообщал УНИАН, ранее канцлер Австрии предложил отправлять европейских пограничников в Африку.